Челябинск, , 07:19 — REGNUM

В Челябинске диплом одной из выпускниц Южно-Уральского госуниверситета признан недействительным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее одна из преподавателей была осуждена за коррупцию. В 2015 году она за взятку выставила студентке положительные оценки по двум дисциплинам.

В 2017 году студентка окончила вуз и получила диплом. Однако прокуратура настояла на признании документа о высшем образовании недействительным. Центральный райсуд обязал выпускницу вернуть диплом в вуз, а вузу — убрать запись о выдаче документа.