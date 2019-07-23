Челябинск, 23 июля 2019, 07:19 — REGNUM
В Челябинске диплом одной из выпускниц Южно-Уральского госуниверситета признан недействительным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Ранее одна из преподавателей была осуждена за коррупцию. В 2015 году она за взятку выставила студентке положительные оценки по двум дисциплинам.
В 2017 году студентка окончила вуз и получила диплом. Однако прокуратура настояла на признании документа о высшем образовании недействительным. Центральный райсуд обязал выпускницу вернуть диплом в вуз, а вузу — убрать запись о выдаче документа.