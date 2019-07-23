Пермь, 23 июля 2019, 07:03 — REGNUM
Художественный руководитель и дирижер Пермского академического театра оперы и балета Теодор Курентзис официально уведомил руководство об увольнении с 21 августа, сообщают СМИ.
Напомним, что слухи об уходе Курентзиса с должности худрука пермского театра появились весной 2019 года. В июне он подтвердил их, объявив, что покидает пост художественного руководителя и дирижера, но будет продолжать руководить Дягилевским фестивалем. В конце июня на сайте театра опубликовано прощальное письмо, адресованное творческому коллективу.
Новой площадкой, где будет выступать Теодор Курентзис со своим оркестром MusicAeterna, станет Дом радио в Петербурге.