Кунгур, Пермский край, , 06:50 — REGNUM

В Пермском крае глава Кунгура Сергей Гордеев отозвал свое заявление из прокуратуру, в котором просил отреагировать на действия родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщают СМИ.

Напомним, градоначальник посчитал несогласованной акцией приход на городское мероприятие в рамках фестиваля «Небесная ярмарка» граждан в одинаковых футболках, где хештеги работали на привлечение внимание к проблеме детей-инвалидов.

В мэрии отметили, что глава забрал заявление, потому что не хочет накалять обстановку. Но его мнение остается прежним: все же родители, надев футболки, пошли на провокацию. Чиновники готовы к диалогу с родительским сообществом, но родители по-прежнему требуют новое школьное здание для своих детей, сообщает 59.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, здание коррекционной школы в Кунгуре признано аварийным. В результате решено предоставить детям здания в трех образовательных учреждениях муниципалитета, однако родителей не устраивает соседство детей-инвалидов со здоровыми детьми. Есть опасения, что начнутся конфликты, детей с ОВЗ будут обижать. Кроме того, родителей волнует вопрос транспортировки.

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