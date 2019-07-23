Кызыл, , 06:33 — REGNUM

Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал две резонансные аварии 12 и 18 июля, унёсшие жизни 17 человек, десять из которых — дети. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, глава считает, что всему обществу нужно переосмыслить случившееся.

«Всплеск покупок транспортных средств произошел буквально в течение последнего десятилетия. Автомобилей стало много, их по некоторым оценками более 50 тысяч сейчас в республике. Но вот культуры управления транспортными средствами мы не воспитали», — отметил он.

Глава заявил о необходимости вводить ограничения скоростного режима на дорогах, потребовав кратного увеличения видеофиксаторов. Имеющихся камер, по его словам, слишком мало. Кроме того, он потребовал от каждого ведомства иметь представление об участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, анализировать статистику и понять причины этого.

«Ограничение скорости на дорогах — это лишь одно направление, над которым надо сосредоточиться нашему дорожно-транспортному комплексу. Но нужно еще и четко понимать, почему, по какой причине на том или ином участке происходят ДТП, и что нужно сделать, чтобы они не происходили», — подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Напомним, утром 12 июля произошла трагедия в Бай-Тайгинском районе Тувы. Как сообщало ИА REGNUM, при попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Десять человек, в том числе семь детей, погибли. Тела девятерых были найдены в салоне автомобиля, тело десятой жертвы обнаружили позже в русле реки. Самой младшей погибшей едва исполнилось два года.

18 июля на трассе Кызыл-Эрсин произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров Lada, в том числе трое детей, самому младшему было 4 года.

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