Челябинск, , 06:19 — REGNUM

В Челябинске работающие на пляжах матросы-спасатели получили мобильные телефоны, в которых забиты прямые номера телефонов полиции. Это пригодится для обеспечения оперативного реагирования стражей порядка на возможные ЧП.

Сотрудники МЧС на берегу водоёма 74.mchs.gov.ru

Всего, по данным мэрии, на пляжах задействована 41 спасательная группа. Люди не просто отслеживают ситуацию, но и занимаются профилактикой.

Кроме того, с начала сезона они спасли 35 человек. Среди спасённых значатся и 11 детей. А за последнюю неделю они спасли 14 человек: 12 взрослых и двое детей).

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