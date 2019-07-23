Челябинск, 23 июля 2019, 06:04 — REGNUM
В Челябинске на пляжах спиливают таблички, запрещающие купаться. Об этом в мэрии на совещании заявил глава местного управления жизнедеятельности Александр Рымарев.
По его словам, с начала сезона заново было установлено 43 таблички.
Отметим, ранее несколько челябинцев, в том числе и дети, погибли в воде. Оказалось. что они купались в местах, в которых это запрещено. Запрещающие это делать знаки были просто проигнорированы.
Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске из воды спасли 11 детей
Читайте развитие сюжета: В Челябинске нашли альтернативу запрещающим купаться табличкам