Челябинск, , 06:04 — REGNUM

В Челябинске на пляжах спиливают таблички, запрещающие купаться. Об этом в мэрии на совещании заявил глава местного управления жизнедеятельности Александр Рымарев.

Купаться запрещено (cc) Gennady Grachev

По его словам, с начала сезона заново было установлено 43 таблички.

Отметим, ранее несколько челябинцев, в том числе и дети, погибли в воде. Оказалось. что они купались в местах, в которых это запрещено. Запрещающие это делать знаки были просто проигнорированы.

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