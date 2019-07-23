п. Буланаш, , 05:45 — REGNUM

В посёлке Буланаш Свердловской области эксперты проверят дом, в котором 22 июля взорвался газ. Экспертиза намечена на 23 июля, сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

В ходе экспертизы будут оценены повреждения, которые здание получило от взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок смеси произошёл в одной из квартир. Хозяина жилища госпитализировали с ожогами в местную больницу.

Жильцов дома временно отселили. Десять человек нашли временный приют у своих родственников, а ещё трое (среди них и ребёнок) — в центре помощи семье и детям, расположенном в Буланаше.

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