Москва, , 05:33 — REGNUM

Территорию могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово, вдоль которого власти Москвы планируют построить Юго-Восточную хорду, обнесли забором. Ограда сделана из профнастила, сообщает корреспондент ИА REGNUM, побывавший на месте.

Попасть на заражённую территорию стало сложнее, хотя всё-таки возможно. Например, с территории железнодорожных путей. Но решившие посетить данный участок через этот маршрут рискуют попасть под поезд.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM физик Андрей Ожаровский пояснил, что забор появился по просьбе активистов. Обеспокоенные тем, что попасть на территорию с высоким радиационным фоном могут все желающие, общественники просили МЧС предпринять меры и огородить территорию. По всей видимости, это пожелание было выполнено.

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