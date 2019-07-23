Москва, 23 июля 2019, 05:25 — REGNUM
Российское отделение международной экологической организации Greenpeace подготовило официальное обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина. В письме экологи просят отказаться от идеи проводить строительство Юго-Восточной хорды столицы (ЮВХ) вблизи могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово.
В письме Greenpeace на имя Собянина (документ, а также результаты экспертиз есть в распоряжении ИА REGNUM ) указано, что организация получает массовые обращения жителей Южного административного округа Москвы с жалобами на планируемое строительство ЮВХ через участки радиоактивного загрязнения вблизи железнодорожной платформы «Москворечье».
"Уровень радиации (мощность дозы гамма-излучения) на склоне, согласно Акту обследования (приложение 1), подписанному
В письме также указано, что Greenpeace на протяжении нескольких лет пытается привлечь внимание к данной проблеме. Экологи сообщают, что уже информировали о данной проблеме правительство Москвы, МЧС и ФГУП «Радон» в 2011 году. В связи с высоким уровнем угрозы радиации экологи официально намерены попросить Собянина незамедлительно отметить очаги радиоактивного загрязнения знаками «радиационная опасность», ограничить доступ граждан на опасную территорию, в присутствии общественности отобрать пробы загрязнённого грунта и провести их исследование.
Помимо этого, Greenpeace просит установить санитарно-защитную зону и зону наблюдения выявленного пункта размещения радиоактивных отходов, разработать, обсудить с общественностью и реализовать программу рекультивации радиационно опасного объекта. Последним пунктом в списке стоит просьба не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения.
Как сообщало ИА REGNUM, Greenpeace выступило против строительства ЮВХ вблизи могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово.
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