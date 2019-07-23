Москва, , 04:01 — REGNUM

Зарплаты 20% сотрудников сферы образования не дотягивают да 14,7 тыс. рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Росстата.

По данным ведомства, в этой сфере заняты 4,37 млн жителей России. У семи процентов сотрудников сферы образования зарплаты меньше минимального размера оплаты труда, то есть меньше 11,28 тыс. рублей — в среднем 9,973 тыс. руб. Таких людей насчитывается свыше 304,9 тыс.

Сотрудников сферы образования, у которых зарплаты находятся в диапазоне 14,7 — 20,3 тыс. руб., насчитывается 17,2%. У тех, у кого зарплаты попадают в диапазон 20,3 — 29,3 тыс. руб., насчитывается 22,9%. Зарплата в 40 тыс. руб. и больше 29,3 тыс. руб. — у 16,6%.

Зарплату 40 — 50 тыс. руб. получают только 8,2% сотрудника сферы образования. До 60 тыс. руб. — 4,8%, до 75 тыс. руб. — 3,9%. Зарплата до ста тысяч рублей доходит лишь у 3,3%, а больше 100 тыс. руб. — у трёх процентов.

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