Москва, , 04:57 — REGNUM

Власти Москвы не станут проводить экологическую экспертизу на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы вдоль радиоактивной зоны, потому что ни один эксперт не даст положительного заключения. Об этом 22 июля на митинге заявил физик, муниципальный депутат столичного района Лефортово Павел Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Тарасова, информация о том, что в данном районе расположено захоронение радиоактивных отходов, известна давно, но власти Москвы, считает он, целенаправленно не хотят проводить экологическую экспертизу.

«Ни один эксперт не подпишется под заключением что в таком месте можно строить дорогу. Это в принципе нельзя делать — 60 тысяч тонн радиоактивных отходов и по ним планируется прокладывать автомобильную магистраль. Есть ли здесь хоть один человек, который бы предположил, что кто-то в здравом уме проложит построить трассу через Чернобыль или Припять? Нет таких. И в этом месте стоить нельзя», — заявил Тарасов.

Он отметил, что по нормативам у каждого опасного объекта с радиоактивными изотопами, которые могут повлечь выброс радиации в окружающую среду, должна быть установлена санитарно-защитная зона и зона наблюдения, в которую должны попадать ближайшие дома.

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