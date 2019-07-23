Вашингтон, , 01:00 — REGNUM

Нарушения при обработке личных данных пользователей Facebook обойдутся создателям социальной сети в сумму в пять миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Решение оштрафовать Facebook на эту сумму принято американской Федеральной торговой комиссией и о нём объявят в ближайшее время.

Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями. Предположительно, сделки предполагали передачу компаниям персональных данных пользователей.

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