Москва, , 21:39 — REGNUM

Более 23 тысяч жителей Москвы оказались под ограничением водительских прав к середине 2019 года из-за невыплаченных долгов. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФСПП).

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Уточняется, что порядка 9,7 тыс. человек из этого числа — это должники по алиментам. Остальные 14 тыс. человек — это должники по другим категориям. В частности, лица, которые обязаны возместить вред здоровью или утрату кормильца, иной ущерб от преступлений. Кроме того, к этой категории относятся водители, которые скопили долги за нарушения правил дорожного движения на сумму не менее 10 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в России насчитывается 3,4 млн граждан, которые ограничены в праве выезда за рубеж из-за своих долгов.