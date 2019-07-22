Пенза, , 20:55 — REGNUM

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о недопустимости поборов с родителей учеников «на нужды образовательных учреждений». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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«Я запрещаю обирать родителей. Эта проблема характерна для областного центра, в районах области такое редкий случай, из сельских школ жалоб не поступает, а у города — это какая-то болезнь. Родительские комитеты, в состав которых, как правило, входят обеспеченные люди, просто вытрясают с остальных по 500, по тысяче рублей, поскольку в их понятии это не такие уж большие деньги, а для родителей со скромным достатком это огромная проблема», — отметил глава региона.

По его мнению, финансовые вливания родители должны делать по доброй воле, без принуждения, в случае, если хотят оказать помощь образовательным организациям. Но сейчас ситуация обстоит таким образом, что средства собирают со всех родителей, включая малообеспеченные семьи.

Белозерцев поручил администрации Пензы вынести этот вопрос на обсуждение с представителями управления образования города, директорами школ, а необходимые учреждениям средства искать в городском бюджете.

В то же время и.о. главы администрации Пензы Сергей Волков уточнил, что в бюджет заложены средства на поддержку учебных организаций в размере 500 рублей на каждого ученика.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2018 года прокуратура Великого Новгорода выявила поборы с родителей первоклассников в городской гимназии №4. Прокурорская проверка установила, что летом, в июне-июле, гимназия получила от родителей первоклассников около 110 тыс. рублей для приобретения строительных материалов на ремонт класса. Кроме того, в другой новгородской гимназии — №3 на родительских собраниях было принято решение о ежегодных добровольных пожертвованиях в размере 5 тыс. рублей с родителя ребёнка, при этом договора об оказании услуг в рамках благотворительной деятельности с родителями не заключались.