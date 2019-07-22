Челябинск, , 20:27 — REGNUM

В Челябинске на пляжах усилен контроль за безопасностью отдыхающих. Об этом 22 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава городского управления по обеспечению безопасности горожан Александр Рымарев.

По его словам, 21 июля на пруду «Девичьи слезы» была создана система оповещения. А 22-го она появилась на Голубом и Студенческом карьерах. 24-го её предстоит создать на Изумрудном карьере.

Также идёт работа с арендаторами пляжей, заявил чиновник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала сезона в Челябинской области утонули несколько детей. Также в воде погибли несколько взрослых. Ситуацией обеспокоились власти города и области, которые взяли её на контроль.