Москва, , 19:55 — REGNUM

Первые паломники из России отправятся на хадж в Мекку и Медину уже на текущей неделе. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе Росавиации.

Омечается, что к святым местам в Саудовской Аравии планируют отправиться паломники из разных городов страны, в том числе из Москвы, Грозного, Махачкалы, Магаса, Казани, Краснодара.

Значительную часть авиаперевозок осуществит авиакомпания Utair. Перевозчик выполнит 48 прямых рейсов и доставит в Саудовскую Аравию в общей сложности 10 255 паломников. Ещё более четырёх тысяч паломников будут перевезены регулярными рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «AirArabia», «Emirates» и «Turkish Airlines».