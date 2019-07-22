Москва, , 19:47 — REGNUM

В Госдуме состоялся показ документального фильма Александра Проханова «Народ мечты» из цикла «В поисках русской мечты. Мой Дагестан», сообщает «Дума ТВ».

Съемки картины проводились весной 2019 года в Махачкале, Дербенте, а также в Сергокалинском, Хунзахском и Ботлихском районах. В фильме — подвиг дагестанских ополченцев в 1999 году, бесстрашие Героя России Магомеда Нурбагандова, интервью главы Дагестана Владимира Васильева.

На премьере киноленты присутствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.