Ижевск, , 19:37 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Удмуртии отказала инициативной группе в регистрации по проведению референдума о перепрофилировании комплекса по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности в Камбарке. Об этом сообщила зампред комиссии Жанна Дворцова.

По ее словам, активисты предлагали включить в референдум три вопроса: возможность размещения производственного комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I—II классов опасности в Камбарке; возможность проведения переработки отходов на расстоянии не менее 150 км от населенных пунктов и водных объектов; возможность организации таких комплексов именно в Удмуртии.

ЦИК отказал в регистрации по причине того, что один из участников инициативной группы не указал место проживания, а в протоколе не была отражена позиция всех 21 участника группы, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

По словам представителя группы активистов Ии Борониной, они вновь будут пытаться организовать референдум и планируют направить соответствующие документы в ЦИК в ближайшее время.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, застройщик, который будет выполнять работы в рамках перепрофилирования объектов, компания «РосРАО» планирует провести социологическое исследование.

Во всех регионах присутствия будущих комплексов — в Удмуртии, а также Кировской, Саратовской и Курганской областях — в опросе примут участие по 600 человек, 300 человек будут опрошены в областных центрах и 300 жителей сёл.

В первой части анкеты вопросы будут касаться социального самочувствия жителей, вторая часть посвящена вопросам коммуникации жителей и предпочтительных источников информации, третья часть рассмотрит активистов — позитивных и негативных лидеров мнений, четвёртая часть покажет ключевые вопросы региональной и федеральной повестки и отношение к планам перепрофилирования объектов УХО, пятая — отношение жителей к бренду Росатом и дочерней структуре «РосРАО».

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