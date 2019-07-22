Карабулак, Ингушетия, , 19:37 — REGNUM

В Ингушетии вынесен приговор второму из шести бандитов, совершивших разбойное нападение на почтовое отделение. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, в феврале 2019 года было совершено ограбление почтового отделения в городе Карабулаке. Шесть бандитов, вооруженных автоматом Калашникова, тремя пистолетами Макарова, пистолетом ТТ, гранатами Ф-1 и РГН, ворвались в здание почты и, угрожая оружием, забрали 400 тыс. рублей.

Подоспевший на место происшествия наряд частной охранной организации был обстрелян нападавшими, при этом погиб один их охранников.

Как сообщалоИА REGNUM, почти сразу же после совершения преступления пятеро бандитов были задержаны. В международном розыске остается только шестой нападавший, который как раз и произвел выстрелы в охранника. Ранее, в начале июля, был осужден за это нападение первый участник преступления. Ему дали восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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