Магас, , 19:22 — REGNUM

В Ингушетии может найти приют многодетная семья, пострадавшая от наводнения в Иркутской области. Двери своего дома для них готов открыть мэр города Назрани Алихан Тумгоев, пишет «Интерфакс-Юг».

По словам градоначальника, он полностью готов взять на себя обязанности следить за тем, чтобы эта семья в период проживания в Ингушетии ни в чем не нуждалась. Если в семье есть дети школьного возраста, они будут устроены в учебные заведения. Малышей определят в детский сад, пообещал Тумгоев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что власти и жители республики окажут необходимую помощь населению подтопленных районов Иркутской области. Уже сейчас находящийся в регионе представитель Ингушетии при губернаторе пострадавшего субъекта координирует свою работу с оперативным штабом, помогает чем возможно подтопленцам вместе с ингушской общиной.

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