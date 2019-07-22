Ханты-Мансийск, , 19:21 — REGNUM

В Югре обеспечен стабильно высокий уровень устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В семьях воспитываются 99,5% таких ребят, 33 несовершеннолетних проживают в социальных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Приёмные родители проходят тренинги, семинары, направленные на профилактику выгорания. Меры социальной поддержки замещающие родители Югры получают своевременно и в полном объеме», — заявила председатель общественной организации замещающих семей Ханты-Мансийска Татьяна Полуянова.

В департаменте социального развития ХМАО также отмечают, за два летних месяца 2019 года прошли повышение квалификации 39 специалистов сферы опеки и попечительства, ещё 54 повысят профессиональный уровень до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре из квартир для детей-сирот исчезла сантехника