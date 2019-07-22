Москва, , 19:17 — REGNUM

Туристы из России в минувшем году оказались на девятом месте среди туристов других стран по количеству путешествий, сообщает пресс-служба международной платежной системы Mastercard.

По данным компании, самыми путешествующими являются американские туристы, на втором месте — китайцы, на третьем — немцы. В первую пятёрку вошли британцы и французы.

Российские туристы — на девятом месте, причём больше всего они ездят в Анталью (Турция) и в таиландские Пхукет и Паттайю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первое полугодии почти 56 тысяч российских туристов побывали в Японии, причём количество посещений выросло на 20,4% по сравнению с первым полугодием 2018 г.

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