Калуга, 22 июля 2019, 19:10 — REGNUM
Поисковики отряда «Русь» совместно с сапёрами регионального управления Росгвардии в ходе «Вахты памяти «Западный фронт — 5» подняли из земли в окрестностях деревни Цветовка Барятинского района Калужской области останки 239 бойцов Красной армии. Останки торжественно захоронили в мемориальном комплексе «Подкоп», сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.
По словам командира отряда Константина Голубева, во время экспедиции поисковики также обнаружили более 120 единиц взрывоопасных предметов. Это противотанковые мины и артиллерийские снаряды различных модификаций и калибра.
Поисковый отряд «Русь» управления МВД России по Калужской области с 2014 года принимает участие во всероссийской Вахте памяти «Западный фронт — 5». Полицейские во время своих отпусков активно участвуют в поиске защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны.