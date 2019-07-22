Калуга, , 19:10 — REGNUM

Поисковики отряда «Русь» совместно с сапёрами регионального управления Росгвардии в ходе «Вахты памяти «Западный фронт — 5» подняли из земли в окрестностях деревни Цветовка Барятинского района Калужской области останки 239 бойцов Красной армии. Останки торжественно захоронили в мемориальном комплексе «Подкоп», сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Поисковики отряда «Русь» подняли из земли останки 239 бойцов Красной армии. 40.мвд.рф

По словам командира отряда Константина Голубева, во время экспедиции поисковики также обнаружили более 120 единиц взрывоопасных предметов. Это противотанковые мины и артиллерийские снаряды различных модификаций и калибра.

Поисковый отряд «Русь» управления МВД России по Калужской области с 2014 года принимает участие во всероссийской Вахте памяти «Западный фронт — 5». Полицейские во время своих отпусков активно участвуют в поиске защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны.