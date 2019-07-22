Астрахань, , 19:01 — REGNUM

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 22 июля в Астраханском государственном медицинском университете встретилась с руководителями учреждений здравоохранения, выпускниками вуза, ординаторами и участниками программы «Земский доктор». Как сообщила пресс-служба областной администрации, во встрече принял участие и врио губернатора Игорь Бабушкин.

Вероника Скворцова выяснила, что из пришедших на встречу выпускников и ординаторов не все собираются работать участковыми терапевтами и педиатрами — даже студенты, поступавшие по целевому набору. По мнению министра, в условиях дефицита кадров в первичном звене это недопустимо. Молодые специалисты должны отработать три года по профильной специальности, а областной минздрав и профессорско-преподавательский состав университета должны контролировать этот процесс.

Основной темой встречи стала важность совершенствования первичного звена, а также меры поддержки молодых медиков. В рамках федеральной программы «Земский доктор» за шесть лет в сельские больницы Астраханской области пошли работать около 400 специалистов. В 2019 году возобновили программу для специалистов среднего звена — «Земский фельдшер». По словам Бабушкина, в регионе будут расширять меры поддержки — один из таких проектов уже рассматривает областная дума.

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