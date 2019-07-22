Нижневартовск, Югра, , 19:03 — REGNUM

В Югре 100 школьников воспользуются этим летом сертификатом летнего отдыха. Пилотный проект по внедрению таких сертификатов реализуется в Нижневартовске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

Сертификат детского отдыха — это механизм внедрения новых принципов развития секторов детского оздоровления и дополнительного образования, устранения административных барьеров, развития конкуренции и стимулирования инвесторов.

Сертификат предоставляется детям в возрасте от 6 до 17 лет, проживающим в Нижневартовске. Он подтверждает право родителей и законных представителей ребёнка на оплату летнего отдыха в тематическом летнем лагере. Номинал каждого из сертификатов составляет 7 тысяч рублей. В эту сумму включены расходы на оплату труда, страховые взносы, страхование детей, оплата сопровождения медицинских работников, приобретение канцелярских товаров.

К примеру, в одном из пришкольных летних лагерей Нижневартовска сформировано 4 отряда по 25 человек в каждом — научно-технический «Путешествие во времени», театрально-языковой «Summer Camp», интеллектуальный «Школа спецагентов» и оздоровительный «Яркие каникулы блогера».

Родители и дети пока хорошо оценивают отдых и одновременную занятость школьников в каникулы.