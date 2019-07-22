Екатеринбург, 22 июля 2019, 18:05 — REGNUM
Деньги на новый зал для свердловской филармонии передадут в новое агентство, которое ещё даже не существует. Об этом сообщили на встрече бюджетного комитета в свердловском заксобрании.
362 млн рублей будут отданы не минстрою, а АНО «Центр развития социально-культурных инициатив».
Целесообразность таких изменений депутатам объяснить не смогли. Отдельных парламентариев возмутило, что деньги будут переданы ещё не существующему агентству.
Тем не менее, бюджетный комитет одобрил правки в бюджет, в которых и были прописаны изменения.
Напомним, ранее предполагалось, что новое здание для Свердловской филармонии будет построено на месте жилого дома. Однако прокуратура выступала против сноса существующего объекта.
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