Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM

Деньги на новый зал для свердловской филармонии передадут в новое агентство, которое ещё даже не существует. Об этом сообщили на встрече бюджетного комитета в свердловском заксобрании.

362 млн рублей будут отданы не минстрою, а АНО «Центр развития социально-культурных инициатив».

Целесообразность таких изменений депутатам объяснить не смогли. Отдельных парламентариев возмутило, что деньги будут переданы ещё не существующему агентству.

Тем не менее, бюджетный комитет одобрил правки в бюджет, в которых и были прописаны изменения.

Напомним, ранее предполагалось, что новое здание для Свердловской филармонии будет построено на месте жилого дома. Однако прокуратура выступала против сноса существующего объекта.

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