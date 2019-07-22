Астрахань, , 17:49 — REGNUM

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей поездки в Астрахань 22 июля посетила федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и высоко оценила его работу. Как сообщила пресс-служба областной администрации, за десять лет работы центр провёл более 56 тысяч операций, из которых почти восемь тысяч было сделано детям.

По числу проведённых аортокоронарных шунтирований центр занимает первое место в стране. При этом только половина пациентов кардиоцентра являются жителями Астраханской области. Остальные пациенты приезжают в Астрахань со всей страны, в том числе из южных, приволжских и северо-кавказских регионов.

«Сейчас почти 80% острых коронарных синдромов госпитализируется в течение 12 часов, а половина оперируется тут же. Трудно было подумать об этом в 2013−14 годах. Мы ставим перед собой задачу: к 2024 году 60% от всех острых коронарных синдромов сразу вывозить на эндоваскулярную хирургию. В Астрахани уже сейчас этот показатель выше», — заявила Скворцова.