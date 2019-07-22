Екатеринбург, , 17:46 — REGNUM

Екатеринбург занимает почётное четвертое место по загруженности метро пассажирами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе горадминистрации.

Через метрополитен в будни проходят примерно 165−170 тысяч горожан. В месяц же метро пользуются 3−4 млн жителей, сообщили в пресс-ведомстве.

По мнению пресс-ведомства, метро — один из наиболее удобных видов общественного транспорта в Екатеринбурге.

Напомним, в рамках муниципальной программы в столице Среднего Урала выделят 250 млн рублей на проектирование второй ветки метро. Однако будет ли поддержано её строительство федеральным центром, пока неизвестно.

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