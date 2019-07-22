Рим, , 17:31 — REGNUM

Мэр Рима Вирджиния Раджи подписала распоряжение, запрещающее движение «транспортных средств с живой тягой», то есть карет, в жаркие дни, передает Affari Italiani в понедельник, 22 июля.

Движение карет, запряженных лошадьми, запрещается, если температура воздуха выше 30 градусов. Летом подобные перевозки могут осуществляться только после 18 часов, если температура ниже 30 градусов. В мэрии объяснили это решение заботой о здоровье животных.

Как сообщалось ранее, комиссия по транспорту парламента Италии рекомендовала принять поправки в правила дорожного движения, в числе прочего запретив передвижение по центрам городов на колясках. На таком запрете настаивали защитники прав животных, которых особенно беспокоила ситуация в Риме .

Читайте также: Из центра Рима уберут лошадей и кареты