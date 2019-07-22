Москва, , 17:25 — REGNUM

Законопроект об отмене запрета на продажу пива в ходе футбольных матчей внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорь Лебедевым (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM22 июля.

Авторы инициативы предлагают отменить действующий запрет на продажу пива и пивных напитков в ходе футбольных соревнований и других спортивных мероприятий. Средства, полученные от реализации таких напитков, предлагается направить на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Так, отмечают авторы проекта закона, опасность употреблять пиво во время футбольных соревнований слишком преувеличена, что доказал в том числе и чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Возвращение на стадионы пивных брендов позволит футбольным клубам увеличить объем средств, направляемых на развитие, популяризацию (пропаганду) в РФ футбола, включая детско-юношеский футбол, что создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах», — отмечают депутаты.

Они также прописывают существенные ограничения для реализации и употребления пива и пивных напитков на футбольных матчах. Так, продавать пиво и пивные напитки на стадионе можно будет только во время проведения футбольных матчей в рамках официальных спортивных соревнований. Во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива и пивных напитков останется под запретом.

Вместе с тем запрет на торговлю пивом и алкоголем на стадионах действует в России с 2005 года.

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