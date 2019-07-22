Чебоксары, , 17:07 — REGNUM

Из Чувашии в ходе весеннего призыва в войска отправлены 1400 человек, из них более половины отправятся в сухопутные войска. Об этом сообщается на официальном портале органов власти республики по итогам планёрки в правительстве.

Власти рапортуют, что задание по весеннему призыву на военную службу выполнен, в войска отправлено 1400 человек. По данным минюста республики, в сухопутные войска отправятся служить 779 человек, в воздушно-космические силы — 172 человека, в ракетные войска стратегического назначения — 93 человека, в воздушно-десантных войсках будут служить 65 человек, военно-морской флот пополнят 60 человек. 70 чувашских призывников отправятся в войска национальной гвардии РФ.

По официальным данным, 15,5% призывников имеют высшее профессиональное образование, 19,3% — прошли подготовку по военно-учетным специальностям. Процент годности — 71,6%.

Напомним, в ходе весеннего призыва-2018 в армию отравились служить 1359 человек из Чувашии, из них 20,5% имели высшее профессиональное образование.

Власти отмечают, что число призывников, уклоняющихся от воинской обязанности, снижается. Как сообщало ИА REGNUM, из последних уголовных дел — обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя Ядрина, который за уклонение от призыва на военную службу оштрафован на 30 тыс. рублей. В следственном управлении СКР по Чувашии отмечали тогда, что в сентябре 2018 года злоумышленник был осужден в Ростове-на-Дону за незаконный оборот наркотических средств к 8 годам лишения свободы и согласно приговору суда отбывает наказание в колонии строгого режима.

25-летнему чебоксарцу за уклонение от призыва назначено 50 тыс. рублей штрафа. Следствием было установлено, что в ноябре 2018 года молодой человек, признанный годным к военной службе, без уважительных причин дважды не явился по повесткам в военкомат. Свою вину молодой человек в полном объеме признал.