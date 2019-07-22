Оренбург, , 16:53 — REGNUM

В Оренбурге итогом рейда по проверке иностранцев стало задержание около 80 нелегальных мигрантов. Оперативно-профилактическое мероприятие прошло на прошлой неделе (15−21 июля) на территории рынка «Петровский», поселков Приуралье и Южный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Оренбургской области.

Рейд проводили полиция и сотрудники УФСБ по региону при поддержке бойцов спецподразделения Управления Росгвардии. Проверке подвергли более 120 иностранных граждан. Большинство их них задержаны.

Основными выявленными нарушениями названы несоблюдение установленных законодательством ограничений для осуществления отдельных видов деятельности, незаконная трудовая деятельность, а также незаконное привлечение к труду иностранцев.