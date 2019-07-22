Пермь, , 16:40 — REGNUM

Жители Пермского края, чьи домовладения пострадали из-за паводка, получат компенсацию. Ее выплатят до 1 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время специалисты ведут оценку нанесенного стихией ущерба. В числе пострадавших восемь районов, где подтопило 225 домохозяйств. Самые многочисленные подтопления домохозяйств зафиксированы в Коми-Пермяцком округе — 148 подворий. Напомним, что в Юрлинском, Гайнском и Сивинском районах вводили режим ЧС.

В региональном минсоцразвития отметили, что на сегодняшний день за помощью обратились 45 человек. Размер выплаты зависит от ущерба. Если в воде оказался огород, надворные постройки, то компенсация может составить не более 15 тыс. рублей на хозяйство. При повреждении и утрате имущества сумма выплаты может варьироваться от 50 до 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Прикамье прошли ливни. В результате шесть населенных пунктов отрезало от большой земли. Пришлось эвакуировать более 50 человек. В настоящее время идут восстановительные работы на дорогах и мостах.

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