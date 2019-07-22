Пермь, , 16:28 — REGNUM

В трех районах Пермского края из-за наводнения, которое возникло вследствие сильных дождей, пострадало восемь мостов и примерно 2,5 км дорожного полотна. В настоящее время идут восстановительные работы. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, ранее режим ЧС вводили в Юрлинском, Гайнском и Сивинском районах. Из-за паводка в воде оказались десятки домов и подворий, пришлось эвакуировать более 50 человек. Из-за вышедших из берегов рек отрезанными от внешнего мира были шесть муниципальных образований.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Александра Борисова, на сегодняшний день транспортное сообщение восстановлено со всеми населенными пунктами Коми-Пермяцкого округа. Пока сохраняются вопросы по доставке людей в поселок Жемчужный. Там идет укрепление дорожного полотна, и работы планируют завершить к вечеру 23 июля.

В зависимости от ущерба, нанесенного стихией, и сложности восстановительных работ, дорожную инфраструктуру намерены привести в порядок к концу недели (28 июля).

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