Москва, , 16:23 — REGNUM

температура воздуха в Московском регионе в последнюю неделю июля будет соответствовать климатической норме, при этом ожидается дождливая погода с переменной облачностью. Об этом 22 июля сообщил телеканалу «360» замглавы ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Вчера мы, наконец, вернулись к норме. Среднесуточная температура слегка её превышала. До этого температура весь июль, кроме первых нескольких дней, была ниже нормы», — отметил он.

По словам представителя Гидрометцентра, на смену ушедшему циклону к столичному региону с запада придёт ещё один, небольшой.

Согласно прогнозу, во вторник, 23 июля, в Москве ожидается переменная облачность, возможны ливни с грозами и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит примерно +22…+25 °С.

В среду в столице будет облачно, также пройдут дожди, скорость ветра составит до 10 метров в секунду. В дневные часы столбики термометров покажут +21…+23 °С. В четверг погода практически не изменится, но воздух прогреется чуть сильнее — до +24…+26 °С.

В пятницу, 26 июля, по прогнозу синоптиков, Москва попадёт в «узкий тёплый сектор», в связи с чем в столице заметно потеплеет. Температура воздуха в светлое время суток составит +23…+28 °С, при этом будет переменной облачностью.

В выходные дни температура чуть понизится. С воскресенья прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, слабый северный ветер, около +20…+25 °С.