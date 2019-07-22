Калуга, , 16:17 — REGNUM

Представители Молодежного совета калужского филиала Почты России помогают пенсионерам настроить приставки для приема цифрового сигнала телевидения. Данная акция проводится при поддержке министерства цифрового развития Калужской области. Об этом 22 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор калужского филиала Почты России Вера Дмитриева.

Молодые калужские почтальоны помогают пожилым людям переходить на цифровое телевидение Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»

В январе 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Почта России и крупнейшие игроки цифрового ритейла подписали меморандум об обеспечении населения страны абонентским оборудованием, принимающим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов.

Цифровые приставки доступны во всех отделениях почтовой связи региона, в том числе и в отдаленных населенных пунктах. В комплект оборудования входит приставка и кабель для подключения, цена базовой модели — 990 рублей.

«Почтовые работники прошли необходимый инструктаж по подключению цифровых приставок и теперь оказывают волонтерскую помощь в настройке телевидения пожилым людям», — сказала Вера Дмитриева.

В Калужской области переход на телевидение нового формата перенесён на 14 октября 2019 года, согласно обновленному плану поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам РФ.