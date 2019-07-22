Москва, , 16:15 — REGNUM

В Москве ликвидированы несколько самостроев, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Объекты расположены в разных районах столицы. В их числе: пристройка к общежитию в районе Щукино; торговый павильон в районе Печатники; строение в парке «Сокольники»; сезонное кафе в районе Хорошёвский; пристройка к заводу в районе Головинский; надстройка к ресторану в районе Куркино; пристройка к квартире на Тверской.

Овчинский отметил, что часть объектов снесены силами Госинспекции и префектуры, другие уничтожили владельцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в промышленной зоне «Октябрьское поле» в Москве демонтировали 19 объектов самовольного строительства.

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