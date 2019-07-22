Калининград, , 16:12 — REGNUM

В Калининграде сегодня, 22 июля, подвели итоги работы систем видеонаблюдения за дорогами области «Безопасный город» за первое полугодие 2019 года. По сообщению пресс-службы регионального правительства, за это время сетью стационарных и передвижных комплексов фиксации движения было зафиксировано порядка 1,2 тыс. ДТП.

В 29 случаях пострадали пешеходы и велосипедисты. 60 раз виновники ДТП скрывались с места происшествия, но в последствии были идентифицированы и понесли ответственность.

Исполняющий обязанности руководителя регионального учреждения «Безопасный город» Денис Стаскевич отметил, что архив видеонаблюдения хранится 30 дней, а после «выгрузки» видео на носители — 90 дней, что позволяет гражданам пользоваться данными системы в спорных ситуациях, оформляя соответствующие запросы.