Нур-Султан, , 16:13 — REGNUM

Причины гибели тюленей на Каспии совместно исследуют представители российского института экологии и эволюции им. Северцева и казахстанской компании NCOC N. V, сообщает 22 июля издание InformBuro.

Специалист в области экологии животных Вячеслав Рожнов отметил, что каспийский тюлень отражает общее состояние экосистемы Каспийского моря, так как он находится на вершине пищевой цепи. Ученый добавил, что проект также важен в связи с ростом угроз для популяции тюленей.

Отмечается, что основными угрозами для тюленя являются незаконное рыболовство, нелегальная добыча тюленя и деградация среды обитания. Кроме того, действует ряд факторов, который недостаточно исследован.

Отметим, согласно данным учета NCOC N. V на 2012 год, расчетное количество тюленей в Каспийском море составляло 100 тыс. особей. По данным российских ученых, количество тюленей составляло 270 тыс. особей.

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