Ишим, Тюменская область, 22 июля 2019, 16:02 — REGNUM
Тюменской области окончательно развалили понтонный мост через реку Ишим, по которому жители одноимённого города подходили к своим садовым участкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили общественники из группы «Гражданский патруль».
Понтонный мост, расположенный неподалеку от дома №44 по улице Путиловской, существовал более 30 лет. 18 июля 2019 года рабочие окончательно разобрали мост. После его развала жителям Ишима придётся добираться до своих садовых товариществ в объезд через весь город.
Общественники обратились в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести прокурорскую проверку в отношении законности разбора пешеходного моста через Ишим, с требованием восстановить мост.