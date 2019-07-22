Ишим, Тюменская область, , 16:02 — REGNUM

Тюменской области окончательно развалили понтонный мост через реку Ишим, по которому жители одноимённого города подходили к своим садовым участкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили общественники из группы «Гражданский патруль».

Понтонный мост, расположенный неподалеку от дома №44 по улице Путиловской, существовал более 30 лет. 18 июля 2019 года рабочие окончательно разобрали мост. После его развала жителям Ишима придётся добираться до своих садовых товариществ в объезд через весь город.

«Нам сказали: этого моста вообще по документам нет. И что нам теперь делать, мы не знаем, мы остаёмся без кратчайшего пути», — сообщили местные жители общественникам «Гражданского патруля».

Общественники обратились в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести прокурорскую проверку в отношении законности разбора пешеходного моста через Ишим, с требованием восстановить мост.