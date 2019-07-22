Ярославль, , 15:54 — REGNUM

Ярославская область получит 250 миллионов рублей федеральных средств на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов и реконструкцию стадиона «Сатурн». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Средства выделены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Планируется, что ФОКи будут построены в Ярославле, Рыбинске, а также в поселке Красные Ткачи Ярославского муниципального района.

Проект ФОК в Ярославской области Yarregion.ru

«Наша задача — привлечь к занятиям спортом как можно больше жителей области. Постепенно создаем для этого комфортные условия… Знаю, что спортивный объект в Красных Ткачах люди ждут давно, он будет востребован жителями и соседних населенных пунктов», — отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Красных Ткачах включает в себя универсальный игровой зал и административно-бытовой комплекс. Сметная стоимость объекта 92 миллиона 108 тысяч рублей.

«Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу и имеет положительное заключение. Проведены проектно-изыскательские работы и привязка проекта на землю. Земельный участок имеется, технические условия на подключение к коммуникациям заказчиком получены», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ярославского муниципального района.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Красных Ткачах запланировано на 2020−2021 годы.

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