Москва, , 15:51 — REGNUM

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» происходит «естественная ротация» кадров, сообщили в пресс-службе Минздрава России в ответе на редакционный запрос ИА REGNUM.

«Естественная ротация квалифицированных кадров происходит в связи с выходом сотрудников на пенсию по старости и замещением их должностей по конкурсу установленным порядком», — сообщили в ответе.

В пресс-службе также проинформировали, что в Минздрав РФ ежемесячно поступает информация о своевременной выплате заработной платы работникам Центра, которую выплачивают «в полном соответствии с требованиями «Майских указов» президента РФ о повышении заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики». Указано, что принудительный перевод сотрудников на 0,5 ставки действующим законодательством не предусмотрен, и изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора согласно статье 72 Трудового кодекса Российской Федерации.

«Требования трудового законодательства в Центре соблюдаются неукоснительно», — говорится в ответе.

При этом в Минздраве обратили внимание на возросшую за год численность сотрудников Центра. В январе-июне 2019 года она составила 3157 человек, тогда как в аналогичный период 2018 года — 3099 человек.

Напомним, 10 июля 2019 года ИА REGNUM обратилось в Министерство здравоохранения РФ с просьбой прокомментировать имеющуюся в распоряжении редакции информацию о задержках зарплаты в НМИЦ, неполной выплате заработной платы, принудительном переводе сотрудников на 0,5 ставки, а также оттоке квалифицированных кадров.