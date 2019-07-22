Москва, , 15:38 — REGNUM

Московский городской суд изменил приговор Ларисе Марчуковой — подруге бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осуждённого к длительному сроку заключения за коррупционные преступления.

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Так, служители Фемиды смягчили наказание Марчуковой, которая ранее была осуждена на три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей за подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика «Нота-банка».

»Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда», — приводит РИА Новости слова судьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Пресненского суда Москвы вынес приговор экс — полковнику Дмитрию Захарченко, осудив его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Он также должен выплатить штраф в размере 117 млн рублей. Отмечается, что один из эпизодов обвинения — получение взятки в размере 800 тысяч долларов от владельца ресторанов сети «Ла Маре» Мехди Дусса — суд счёл не доказанным. Дмитрия Захарченко также лишили звания полковника, государственных наград и медалей.

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