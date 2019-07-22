Владикавказ, , 15:33 — REGNUM

В Северной Осетии признали виновным в контрабанде редких краснокнижных птиц гражданина Кувейта. Он пытался вывезти в Объединенные Арабские Эмираты 12 соколов-балобанов. Птицы предназначались для использования в охоте.

По решению Советского районного суда Владикавказа злоумышленника осудили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Северной Осетии был задержан контрабандист, который пытался провезти на территорию Грузии партию красноухих черепах. В его автомобиле находилось 10 картонных коробок с рептилиями общим весом 27 кг. Всего было обнаружено 3500 черепах на общую сумму более 200 тыс. рублей.