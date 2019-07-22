Брюссель, , 15:42 — REGNUM

Европейский союз предоставит грант на сумму 2 млн евро, по которому женщины из Афганистана смогут получить образование в Казахстане и Узбекистане. Об этом 22 июля сообщили в представительстве ЕС в Казахстане.

В рамках программы развития ООН до 2025 года 50 студенток получат образование по направлениям сельское хозяйство, прикладная статистика и горное дело.

Верховный представитель ЕС Федерика Могерини отметила, что проект по образованию женщин из Афганистана позволит наладить отношения между странами Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, вузы Казахстана и Узбекистана подготовили программы, в рамках которых женщины из Афганистана приступят к обучению с 2019—2020 учебного года. На первом этапе студентки будут изучать английский язык, на втором этапе — статистику и управление в горнодобывающем секторе.

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