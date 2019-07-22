Брянск, , 15:18 — REGNUM

В Фокинском районе города Брянска завершается строительство нового детского сада. К 1 сентября 2019 года в микрорайоне, ограниченном улицей Новозыбковской и проспектом Московским, откроется современное дошкольное учреждение на 135 мест. Первый этаж полностью займут ясли, в котором разместят 80 детей, рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления образования Брянской городской администрации Иван Потворов. На базе сада будут работать площадки по робототехнике и легоконструированию, а также откроют группу для детей с задержкой психического развития.

«Этот сад не будет самостоятельным юридическим лицом, он будет вторым корпусом сада «Деснянские звёздочки». Т. е. получится современный дошкольный комплекс, который позволит более оперативно решать проблемы района», — уточнил собеседник агентства.

После приёмки здания и оформления необходимых документов, в том числе лицензии на образовательную деятельность, сад подключат к системе электронной очереди. Стоимость объекта составляет около 100 млн рублей. В 2018—2019 учебном году в Брянске в яслях нуждались 1014 семей