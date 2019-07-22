Кёльн, Германия, , 15:23 — REGNUM

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer снова попал в заголовки газет с негативной повесткой: прокуратура Кёльна (Германия) расследует смерть женщины, которая могла быть вызвана приемом лекарства его производства, пишет газета Handelsblatt.

Прокуратура возбудила дело против неизвестного по подозрению в убийстве по неосторожности: вероятно, женщина не была предупреждена о возможном негативном влиянии на печень фитопрепарата, применяемого при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Ни прокуратура, ни концерн Bayer не стали комментировать дело по просьбе газеты.

Как известно Handelsblatt, подоплекой дела является отказ компании на протяжении многих лет включать в инструкцию этого лекарства предупреждение о негативных побочных эффектах экстракта чистотела. Она выполнила это требование Федерального института лекарств и медицинской продукции только после гибели женщины от болезни печени в середине 2018 года. Институт и концерн даже судились по этому поводу несколько лет назад. По данным газеты, с 2008 года институт лекарств получил 115 сообщений о поражении печени, связанных с приемом этого медикамента. Однако причинно-следственная связь в этих случаях точно не доказана.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние два года было подано множество судебных исков против американской компании Monsanto, ныне принадлежащей концерну Bayer. В нескольких случаях суд США признал, что выпускаемые ею гербициды на основе глифосата способствовали развитию рака у потребителей.

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