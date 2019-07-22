Москва, , 14:51 — REGNUM

Законопроект, направленный на то, чтобы дать детям из одной семьи приоритетное право на запись в одну школу, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении до конца весенней сессии — то есть до 25 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM22 июля, об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Это законопроект, вызвавший споры, но в первом чтении тем не менее мы договорились принять его в эту сессию» — заявил Исаев.

Речь идет о поправке в Семейный кодекс, которая дает преимущественное право детей из одной семьи на запись в одну школу.

«Бывают ситуации, когда один ребенок учится, а второму ребенку из этой же семьи говорят, что нет места. И в этом случае родители вынуждены развозить с утра детей по разным школам — это вызывает огромное количество неудобств. Данным законопроектом — это будет поправка именно не в закон об образовании, а в Семейный кодекс, — устанавливается преимущественное право семьи», — отметил Исаев.

По его словам, депутаты не стали вносить поправки в закон «Об образовании в РФ», чтобы не усложнять его, а решили прописать в Семейном кодексе право, которое регулируется семейным положением.

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