Пекин, , 14:38 — REGNUM

Таможня китайского города Шэньчжэнь на юге страны изъяла 3038 единиц контрафактных товаров, произведенных под чужим брендом, сообщили в Главном управлении таможни КНР, передает 21 июля агентство Синьхуа.

Правообладатели подтвердили, что товары, включая футболки, брюки и штаны, под брендом Nike, Adidas, Diesel и Gucci, изъятые таможней, нарушают их права. Вся продукция была изъята. За первую половину 2019 года Китай в общей сложности расследовал 11,5 тыс. случаев нарушения закона о товарных знаках.

Отметим, что в предыдущие десятилетия Китай практически никак не боролся с подделкой товарных знаков и брендов, а также сквозь пальцы смотрел на нарушения права интеллектуальной собственности. Теперь же власти взялись за наведение порядка в этой сфере.