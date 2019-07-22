Пенза, , 14:38 — REGNUM

В зоопарке Пензы жеребёнок шетлендской пони Спарты погиб от заворота кишок. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В зоопарке отметили, что несмотря на наличие большого числа табличек о запрещении кормления животных, посетители их просто игнорируют, что и привело к печальным последствиям.

Жеребёнок родился в апреле. Вечером 20 июля ветеринары заметили, что с ним что-то не так. За жизнь пони врачи боролись около семи часов, но все медицинские мероприятия не увенчались успехом.

При вскрытии животного выяснилось, что желудок пони был просто «переполнен едой и разорвался от излишка».

ИА REGNUM напоминает, пензенский зоопарк работает с 1981 года. На территории площадью 9,8 гектаров расположены три водоема с естественным типом питания, собрана уникальная коллекция древесных, кустарниковых и травянистых пород, возраст некоторых растений достигает 180−200 лет.

До 2016 года символом зоопарка являлся глухарь, затем его сменил лось. На территории расположен комплекс зданий для теплолюбивых животных — львов, ягуаров, каракалов, а также различных видов обезьян, таких как: павианы, гиббоны, макаки, лемуры, капуцины.

Среди интересных и зрелищных экспозиций — вольеры с попугаями, ряд дневных хищных птиц и сов. По состоянию на начало января 2018 года, в зоопарке обитают 164 вида животных в количестве 1 329 экземпляров.

Ежегодно зоопарк посещают около 160 тыс. человек.